İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kahvehanede temizlik kavgası

Tekirdağ’da müşterisiyle girdiği tartışma sonucu kahvehaneyi temiz tutmadığı iddiasıyla başına fırça sapıyla vurulan kahvehaneci yaralandı.

Tekirdağ'da müşterisiyle girdiği tartışma sonucu kahvehaneyi temiz tutmadığı iddiasıyla başına fırça sapıyla vurulan kahvehaneci yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle kahvehanesine çay içmeye giden bir müşteri, kahvehanenin temiz olmadığı gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.A. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kahvehaneci E.A. başına aldığı fırça sapı darbesiyle yaralandı.


Çağrılan ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı E.A. tedavi altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.