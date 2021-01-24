İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalorifer peteğinden uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde polisin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir ikamette yapılan aramada kalorifer peteğine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildi.


200 gram plaka esrar maddesine el koyan polis aramalarda ayrıca uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 200 TL para da ele geçirdi.


Konu ile ilgili olarak yakalanan yabancı uyruklu M.D. ve B.D. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılırken B.D. isimli şahıs gözaltına alınarak gerekli tahkikata başlandı.


Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.