İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Saray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48) bugün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Saray Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Semih Yıldırım (48) bugün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Yılbaşı nedeniyle gece nöbette olan Yıldırım, nöbetini tamamlayınca evine gitti. Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun yıllardır Saray'da görev yapan Semih Yıldırım'ın acı haberini alan çalışma arkadaşları ve Saray Kaymakamı Adnan Tezcan derhal Saray Devlet Hastanesi'ne gitti. Semih Yıldırım'ın ölümü Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini yasa boğdu.



Polis Memuru Semih Yıldırım'ın cenazesi Saray'da düzenlenecek törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.