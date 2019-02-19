Kalp krizi geçiren polis son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden polis memuru Sezer Pulatkan Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Polisin sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımı ise yürekleri burktu.

İzmir'in Balçova ilçesinde kalp krizi geçiren 27 yaşındaki polis memuru Sezer Pulatkan için Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Marmaraereğlisi Kaymakam Vekili Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Şahin Karakaş, Marmaraereğlisi İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Atabek ile ailenin yakınları ve Pulatkan'ın mesai arkadaşları katıldı. İlçede bulunan Cedit Alipaşa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Pulatkan Marmaraereğlisi şehitliğinde toprağa verildi.

"İçim yanıyor"

Polisin memuru Sezer Pularkan'ın annesi Aynur Pulatkan cenaze namazında gözyaşlarına boğularak, "Güzel yavrum, canım yavrum benim. İçim yanıyor" diye feryat etti.

Son yolculuğuna uğurlanan polisin sosyal medyada yaptığı, "3 günlük dünyada kimsenin kalbini kırmamak, kimseyle küs kalmamak gerek" paylaşımı ise yürekleri dağladı.