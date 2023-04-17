Kalp krizinden ölen AK Partili vekilin eşi toprağa verildi

Tekirdağ'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün eşi Tamer Koncagül, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'da yaşayan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün eşi Tamer Koncagül (54), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tamer Koncagül için Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstem Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde, Milletvekili Koncagül ile kızları Merve ve Şevval taziyeleri kabul etti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tamer Koncagül'ün cenazesi Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanı sıra Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı.