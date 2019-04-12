Kamyonet 2 tırı biçti, hurdacılara gün doğdu

Tekirdağ'da kontrolden çıkan kamyonet emniyet şeridinde bulunan 2 tırı biçti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hurda eşya toplayan vatandaşlara gün doğdu.

Kaza Tekirdağ-İstanbul yolu üzerine Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan E.Ş. hakimiyetindeki 34 BTP 660 plakalı kamyonet, sanayiye dönmek için emniyet şeridine bulunan Z.Y. hakimiyetindeki 07 ACA 821 plakalı tıra arkadan çarptı. Tıra çarpmasıyla savrulan kamyonet, daha sonra da 07 ACA 821 plakalı tırla birlikte sağa dönmek için emniyet şeridinde bulunan İ.Ö. hakimiyetindeki 07 YJN 10 plakalı tıra da yandan çarparak durabildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmaması rahat bir nefes aldırırken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada 3 araç da kullanılamaz hale geldi.

"İki tane araba pert"

07 YJN 10 plakalı tır şoförü İ.Ö. "Durduğumuz yerde adam geldi vurdu. ‘Ben dalmışım' diyor. Biz de sanayiye girecektik. Burada durduk şurada arabalar vardı. Arkasından biz de girecektik. İki tane araba pert” dedi.

Kaza sonrası hurda malzeme toplayan vatandaşlara gün doğdu. Kaza bölgesine gelen hurda toplayıcısı vatandaşlar kamyonetten etrafa savrulan ve parçalanan kasaları topladı.