Kamyonet faciasından 2 saniye ile kurtulan şahıs konuştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, bir araç cadde üzerinde bir inşaat satış firmasına ait ofise çarparak durabildi. Satış ofisinde bulunan bir kişi üzerine gelen kamyonetten son anda kaçtı. Kaçan şahıs 2 saniye arayla kaçabildiklerini, yoksa kamyonetin altında kalacağını söyledi.

Çerkezköy Cengiz Topel Caddesi'nde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir merkezinden Tepe Emlak Konutları istikametine seyir halinde bir kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kamyonet yol kenarında bulunan bir inşaat firması ofisine çarparak durabildi. Kaza anında ofiste bulunan Ayhan Yazıcı kamyonetin geldiğini fark edip son anda kurtuldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“O iki saniyede kaçmasak vurmuştu”

Faciadan kaçarak kıl payı kurtulan Ayhan Yazıcı o anları anlatarak, “Arabalar ileriden geliyordu. Kamyonet bir de taksi. Otomobilin sürücüsü yaşlı adam ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Bana doğru geldiler. Bu tarafa geldiğini görünce de bende kaçmaya başladım. Arkadaşlara da kaçın dedim. Onlar da kaçınca doğalgaz aracı haliyle buraya girdi. Biz de diğer taraftan kaçtık. Arada 2 saniye falan oynadı. O iki saniyede kaçmasak vurmuştu. Allah sağlık versin kimseye bir şey olmadı. 20 bin TL civarı bir hasar verdi” dedi.