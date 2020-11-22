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Kamyonet kasasına asılı halde maskesiz yolculuk

Tekirdağ’da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasına asılarak maskesiz yolcuğu pes dedirtti.

Tekirdağ'da 3 kişinin yan yana kamyonet kasasına asılarak maskesiz yolcuğu pes dedirtti.


Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da maskesiz 3 kişi, Hükümet Caddesi üzerinde seyir halinde olan kamyonetin kasasına asılarak yolculuk etti. Aynı zamanda hiçbir sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3 kişinin kamyonet kasasına asılı yolculuğu başka bir araçtaki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Hayrete düşüren görüntülerde bir süre sonra kamyonet başka bir sokağa dönerek gözden kayboldu.

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