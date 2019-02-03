Kamyonet kasasında Avrupa'ya kaçış

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da kamyonet kasasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan yabancı uyruklu 20 göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe Süleymanpaşa TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan 34 BGP 314 plakalı kamyonetin kasasında yapılan aramada, 20 Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Aracın içinde yapılan detaylı incelemede ise kaçak göçmenlerin sınır geçerken kullanmak için 1 adet şişme lastik bot ve çok sayıda battaniye ele geçirildi.

Ekipler araçta yaptıkları aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistanlı 20 kişiyi yakaladı. Araçta yapılan aramada şişme lastik bot ve çok sayıda battaniye bulundu.

Gözaltına alınan kaçak göçmenler Tekirdağ Göç İdaresine teslim edildi.