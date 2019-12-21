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Kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi ağır yaralandı.


Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Kiremitlik yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametinden Bağpınarı Mahallesi'ne giden Arif Kaya (49) yönetimindeki 59 LV 798 plakalı otomobil, bir aracın geçişi sırasında görüş açısının daralması nedeniyle karşı yönden gelen Hayrettin Hançer yönetimindeki 14 KP 464 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı.


Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Arif Kaya ağır yaralandı.


Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

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