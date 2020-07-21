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Kamyonetle otomobil çarpıştı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet tipi ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kamyonet tipi ticari bir araçla otomobilin çarpıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi ile Zengin Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada, Zengin Caddesi istikametinde seyreden Ali S. idaresindeki 34 CNP 646 kamyonet ile Vatan Caddesi'nde ilerleyen Emrecan A. kontrolündeki 59 RR 279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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