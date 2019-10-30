İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kazada, otomobil hurdaya döndü.


Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri ilçe girişindeki döner kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. yönetimindeki 59 LJ 431 plakalı otomobil, Ferruh B. yönetimindeki 22 UB 270 plakalı kamyonla çarpıştı.


Meydana gelen kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçta yolcu olarak bulunan Asiye Ergün hafif yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.