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Kanadı kırık martılar kurtarıldı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çatıda mahsur kalan 2 kanadı kırık martıyı itfaiye ekipleri kurtardı.


Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesinde çatıda martının mahsur kaldığı ihbarları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 gündür çatıda mahsur olduğu öğrenilen martıyı kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan başarılı çalışmayla olduğu yerden alınan kanadı kırık martı tedavi edilmek üzere veterinerlere teslim edildi.

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