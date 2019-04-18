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Kanseri yendi, öğrencileri sevgi gösterisiyle karşıladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu öğrencilerinin yanında aldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle çok sevdiği öğrencilerinden uzak kalan öğretmen, sağlığına kavuşur kavuşmaz soluğu öğrencilerinin yanında aldı. Yüzlerce öğrenci yeniden aralarına dönen öğretmenlerini balonlar, şarkılar, alkışlar ve sevgi gösterileri eşliğinde karşıladı.


Çorlu'da eğitim veren kurumlar arasında yer alan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi Coğrafya öğretmeni Muharrem Poyrazoğlu, bu dönemin başında kanser hastalığına yakalandı ve çok sevdiği mesleğine ara vermek zorunda kaldı. Kanser hastalığı nedeniyle 8 ay süren tedavi süreci boyunca, okulundan, derslerinden en çok da öğrencilerinden uzak kalmaya üzülen Muharrem öğretmene, öğrencileri bir sürpriz hazırladı.


Öğrencilerinin sevgi seli eşliğinde 'yuvam' dediği okuluna yeniden dönen öğretmen Muharrem Poyrazoğlu öğrencilerinin sürprizi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.


Öğrencilerinin unutamayacağı bir sürprizle karşıladığı Poyrazoğlu, karşısında yüzlerce öğrencisini ve meslektaşlarını görünce, kısa bir konuşma gerçekleştirdi. "Öncelikle evime geldiğim için çok mutluyum" diyen Poyrazoğlu, "Hayatıma giren çok sayıda arkadaşım oldu. İsimlerini şu an birçoğunu hatırlayamadığım Cemile Yeşil ailesi içerisinde olup da beni de yaklaşık 8 aylık bu zor sürecimde beni arayarak mesajları ile resimleri ile şımarık görüntüleri ile destek olan bütün öğrencilerime, başta okul müdürüm ve öğretmen arkadaşlarım her biri tek tek, okul dışından sevgili arkadaşlarım en başta ailem, büyük ailem bana bu zor süreçte bana destek olup beni yeniden yuvama kazandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum" dedi.


Okul koridorlarında yaşanan ve gözyaşlarının adeta sel olduğu o anlar öğrencilerin cep telefonlarının kameralarına saniye saniye yansıdı.

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