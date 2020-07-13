İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapağı açtığında şoke oldu: Su patlağı sonrası tuhafiye malzemeleri suya gömüldü

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde su patlağı nedeniyle bodrum katındaki depoyu su bastı. Tuhafiye malzemeleri suya gömülen esnaf, yaklaşık 30 bin lira zarara uğradığını söyledi.


Camiatik Mahallesi Şehitlik Caddesi üzerinde su patlağı nedeniyle tuhafiyeci Muzaffer Arabacı'nın bodrum katta bulunan deposunu su bastı. Su altında kalan tuhafiye malzemeleri kullanılamaz hale gelen iş yeri sahibi Muzaffer Arabacı, zararının yaklaşık 30 bin lira civarında olduğunu belirtti. Haber verilmesi üzerine belediye ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışma başlattı.



2 saat sonra çile bitti


Su patlağı, 2 saatlik çalışmanın ardından tamir edildi. Rahat bir nefes aldıklarını belirten cadde esnafından Zeki Atasoy ve Muzaffer Arabacı, TESKİ ekiplerine saatler süren çabaları nedeniyle teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.