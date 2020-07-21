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Kapaklı'da 100 kök Hint keneviri ele geçirildi

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu 100 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.


İlçede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik başarılı operasyonlara imza atan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı, Pınarca Mahallesi'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bir süredir takip edilen O.T. isimli şahsın, mahalledeki bir işyerine 100 kök Hint keneviri ektiğini tespit eden jandarma, operasyonla şahsı gözaltına aldı. Ekilen 100 kök Hint kenevirinin yanı sıra bir miktar da esrar adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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