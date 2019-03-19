Kapaklı'da rüzgar santrali hizmete açıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye tarafından Karlı Mahallesi'nde yaptırılan Rüzgar Enerji Santrali, düzenlenen törenle hizmete girdi.

İlçede temiz enerji üretebilmek ve ülke genelinde temiz enerji üretimini desteklemek amacıyla Kapaklı Belediyesi tarafından Karlı mahallesine kurulan Rüzgar Enerji Santralinin açılış törenine, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve bölgede yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

''Kapaklı Belediyesi, Trakya'da rüzgar enerjisinden elektrik üreten tek belediyedir''

Açılış töreninde açılış konuşmasını Rüzgar Enerji Santralinin Üretici Firma Müdürü Can Güven, ''Kapaklı Belediyesinin en büyük yatırımları arasında yer alan Rüzgar Enerji Santrali projesi aslında kendisini altı yılda amorte edecek güce sahiptir. Son zamanlarda ülkemizde elektrik enerjisinin üretiminde rüzgar enerjisinin payı fazla olmadığını ifade etmek istiyoruz. Bu proje ile Kapaklı Belediyesi gelecekle ilgili çok ciddi yatırım yapmış, önemli bir vizyon elde etmiştir. Hatta Trakya Bölgesi'nde rüzgar enerjisinden elektrik üreten tek belediyedir. Bu konuda Trakya'da bir ilke imza atmıştır'' dedi.

“Rüzgar santrali sayısını sayısını arttıracağız”

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı ise, ''Küçücük bir beldeyken devraldığımız Kapaklı Belediyesi, bugün teknolojiye ayak uyduran, kendi enerjisini üreten, marka kent olma yolunda emin adımlarla yürüyen bir belediye oldu. Kapaklı Belediyesi olarak şuan açılışını yaptığımız santralimizin hem sayısını artıracağız hem de diğer enerji kaynaklarına yöneleceğiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Güneş Enerji Santralimizi de hizmete açarak Trakya'nın parlayan yıldızı olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı. Konuşmacıların ardından kurdele kesilerek Rüzgar Enerji Santralinin açılışı gerçekleştirildi.

Toplam maliyeti 8 milyon 250 bin TL

Kapaklı Belediyesi yetkililerinin yaptığı açıklamada, “Yapımı yaklaşık 3 ay süren Rüzgar Enerji Santrali, toplam 8 milyon 250 bin TL'ye mal edildi. 770 parselde inşa edilen santral, 1000 KW gücünde enerji üretecek. Santralin enerjisi ile belediye ve kamu kurumlarının enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.” bilgilerine yer verildi.