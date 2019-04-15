Kapaklı'nın en büyük STK'sı başkanını seçti

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki en büyük sivil toplum kuruluşlarından olan Kapaklı Samsunlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 7. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda 372 oyun 192'sini alan Mehmet Aktürk yeni dernek başkanı oldu.

Kapaklı Samsunlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14 Nisan Pazar günü dernek lokalinde gerçekleşti. İki liste ile seçimlere gidilen kurul toplantısında 372 üye oy kullandı. Kurulda mavi listeyle Cimbek İnşaat sahibi Mehmet Aktürk, beyaz liste ile de Veysel Erenler başkanlığa aday oldu. Geçtiğimiz dönem Kapaklı Samsunlular Derneğine başkanlık etmiş olan Mustafa Önder ise bu seçimlerde aday olmadı.

Çoğunluğun sağlanması ile başlayan kurul toplantısında divan heyeti belirlendi. Divan heyetine Adem Çil başkanlık ederken, katip üyeliklerine Hamit Güleç ve Burhan Nar seçildi. Heyetin belirlenmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, kurul gündemine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibra edilmesi ile devam eden toplantıda tahmini bütçe de görüşülerek gündeme alındı ve müzakere edilerek kabul edildi. Ardından yönetim kurulu ve divan üyelerinin seçimine geçilen toplantıda 476 üyeden 372'si oy kullandı. Sabah saat 09.00'da başlayan seçimler akşam 17.00'de son buldu.

Yeni başkan Mehmet Aktürk oldu

Başa baş giden seçimlerde beyaz listenin adayı Veysel Erenler 176 oy alırken, mavi listenin adayı Mehmet Aktürk ise 192 oy alarak sandıktan zaferle çıktı. Oy çoğunluğu ile dernek başkanı seçilen Mehmet Aktürk, zaferini rakibi Veysel Erenler'e sarılarak kutladı. Dernek üyelerine, yeni yönetime ve tüm adaylara teşekkür eden Aktürk, "Yeniden çıkmış olduğumuz bu yolda bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşehrilerime teşekkür ederim. Oy kullanmak için sandığa gelen ve bizleri bu göreve layık gören tüm Samsunlulara şükranlarımı sunuyorum. Size layık işler yapmaya çalışacağız'' dedi.

Konuşmanın ardından toplantı son bulurken, dernek üyeleri ve yeni yönetim dernek lokali önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.