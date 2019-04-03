Kapaklı'nın ilk AK Parti'li başkanı mazbatasını aldı

Tekirdağ'da Cumhur İttifakı'nın kazandığı 3 ilçeden biri olan Kapaklı'nın AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Çetin, düzenlenen törenle mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kapaklı Belediye Başkanı olarak seçilen Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mustafa Çetin, mazbatasını almak için yaklaşık 300 partiliyle birlikte Çerkezköy Adliyesine gitti. Çetin'in mazbata törenine AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül'ün yanı sıra, il ve ilçe teşkilatları da katıldı.

Kurban keserek belediyeye girdi

Mazbatasını Kapaklı İlçe Seçim Kurulu Başkanı Nurettin Buran'dan alan Çetin, ardından milletvekilleri, Cumhur İttifakı'nın Kapaklı Belediye Meclis Üyeleri ve teşkilat yönetimi ile birlikte adliye önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çetin'in mazbata merasiminin ardından Kapaklı Atatürk Anıtı önünde devir teslim töreni gerçekleştirildi. 15 yıl Kapaklı'da belediye başkanlığı yapmış olan İrfan Mandalı'dan şehrin anahtarını alan Mustafa Çetin, Mandalı'ya bir teşekkür plaketi vererek kendisini yolcu etti. Ardından belediye önünde kurban kesilerek makamına oturan Çetin, burada tebrikleri kabul etti.