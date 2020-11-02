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Kapalı Pazaryeri hizmete girmek için gün sayıyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yavuz Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nın kurulduğu alanda inşa edilen Kapalı Pazaryeri projesinde son aşamaya gelindi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Yavuz Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı'nın kurulduğu alanda inşa edilen Kapalı Pazaryeri projesinde son aşamaya gelindi.


Süleymanpaşa'da hayata geçirilecek olan modern kapalı semt pazarlarının ilki olan Yavuz Mahallesi Kapalı Pazaryeri projesinde, çelik konstrüksiyon montajı tamamlanarak çatı kaplama çalışmalarına başlandı. Kısa sürede tamamlanması beklenen çatı montajının ardından çevre düzenlemesi gerçekleştirilerek kapalı pazaryeri esnafın ve vatandaşların hizmetine sunulacak.



“Konforlu bir alışveriş imkanı sunacağız”


Çalışmaları sürekli yerinde inceleyerek takip eden Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Süleymanpaşa'mızın hızla yükselen ve yakında hizmete alacağımız Pazartesi Pazarı Kapalı Pazar Yeri projemizde, devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Projemizde sona yaklaşıyoruz. Çelik konstrüksiyon montajı tamamlanan alanda, çatı kapama çalışmaları da başladı. Vatandaşlarımıza ve pazarcı esnafımıza, modern ve konforlu alışveriş imkanı sağlayacağımız projemiz, şimdiden Süleymanpaşa'mıza hayırlı uğurlu olsun” açıklamasında bulundu.

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