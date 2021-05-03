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Kapanmanın 5'inci gününde sahil ve yollar sakin

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 18 günlük tam kapanmanın beşinci gününde de Tekirdağ’ın sessiz sokakları görüntülendi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 18 günlük tam kapanmanın beşinci gününde de Tekirdağ'ın sessiz sokakları görüntülendi.


Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan 18 günlük tam kapanmanın beşinci gününde de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sessizlik sürüyor. Kapanma sebebiyle normal günlerde insanlarla kaynayan caddeler, sokaklar ve şehrin sahil kesiminde hayalet şehri andıran görüntüler oluştu. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri sokaklardaki denetimlerini sürdürüyor.

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