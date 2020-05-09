Kapı kapı maske dağıtıyorlar

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından üretilen maskeler ekipler tarafından kapı kapı dolaşılarak ücretsiz halka dağıtılıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği önlemlere ek olarak; Tekirdağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile ürettiği maskeleri vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya devam ediyor. Belediye ekiplerince kapı kapı dolaşılarak halka maskeleri ücretsiz teslim ediliyor. Maskeleri alan vatandaşlarda uygulamadan çok memnun olduklarını ifade etti.