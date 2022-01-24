Kar, Avrupa'dan İstanbul'a gelen damarları kesti

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul istikametine girişler durdurulurken, İstanbul ile Avrupa arasındaki karadan yol bağlantısı geçici süre ile durdurulmuş oldu.

İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Trakya'daki vatandaşlara çağrıda bulunarak, gelen araçların İstanbul'a girişine izin verilemeyeceğine dair duyuruda bulunması üzerine Tekirdağ Valiliği de vatandaşların can mal güvenliğini korumak için harekete geçti. Tekirdağ Valiliği tarafından da vatandaşların geri dönmesi konusunda uyarıda bulunması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Tekirdağ'dan İstanbul'a açılan tüm yollarda uygulama başlattı.

İstanbul yönüne yapılan uygulamalarda, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve Avrupa ülkelerinden gelerek Tekirdağ üzerinden İstanbul'a geçmek isteyen araçlar yoldan geri çevrildi. Yoldan geri çevrilen vatandaşlar, “İstanbul'a gidecektik yolda kaldık. Mecburi bir otelde konaklayacağız. Yapacak bir şey yok” dedi.

Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.