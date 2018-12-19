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Kar İstanbul'un kapısına dayandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’un sınır komşusu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından beklenen kar yağışı İstanbul'un sınır komşusu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başladı.


Sabah evlerinden çıkan vatandaşlar karla karşılaştı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Belediye ve karayolları ekiplerinin tuzlama çalışmalarına başladığı ilçede kar yağışı sabahın erken saatlerinden bu yana etkisini sürdürüyor.


İstanbul'un sınır komşusu Çorlu'da başlayan kar yağışının kısa süre içerisinde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.

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