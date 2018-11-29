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Kar yağışı ilçe ilçe kendini göstermeye başladı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinden sonra kar yağışı Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladıMeteorolji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’a Malkara ilçesinden giriş yapan kar yağışı, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinden sonra kar yağışı Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı


Meteorolji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'a Malkara ilçesinden giriş yapan kar yağışı, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerinde de kendini göstermeye başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken, Tekirdağ'da mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar cep telefonlarıyla kar yağışını görüntüledi.

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