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Karacalar fotokapanda

Avrupa ve Türkiye’de en küçük geyik türü olan Karacalar Tekirdağ ormanlarında fotokapana yansıdı.

Avrupa ve Türkiye'de en küçük geyik türü olan Karacalar Tekirdağ ormanlarında fotokapana yansıdı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Karaca (Capreolus capreolus) Avrupa'nın ve ülkemizin en küçük geyik türüdür. İlimizde ve Türkiye genelinde koruma altında olan türlerimizdendir. Orman alanlarının yoğun olduğu bölgelerimizde popülasyonları daha yoğun olmasına karşın tarım arazilerimizde de görülebilmektedir. Bacakları uzun; gözleri büyük; üst göz kapaklarında uzun kirpikler vardır. Renkleri yazın kırmızı-kahverengi, kışınsa gri, boz-kahverengidir. Yaprak döken ağaçların ve çalıların yaprakları ve genç sürgünleri, otlar, kozalaklı ağaçlar, eğreltiler, güller, çayırlar vb. ile beslenirler. Üreme dönemleri Temmuz'dan Ağustos sonuna kadar sürer” denildi.

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