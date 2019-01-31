"Kararı tanımıyorum" diyen CHP'li başkana CHP sözcüsünden yanıt

CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun “Bu kararı tanımıyorum” demesine karşılık CHP Sözcüsü Öztrak, "Karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.

Tekirdağ'da bir otelde düzenlenen yerel seçim toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ ilçe belediye başkanları katıldı.

"Değiştirmek gibi bir huyumuz yok"

31 Mart Yerel Seçimlerde CHP yönetimi tarafından aday gösterilmeyen Kırklareli'nin mevcut Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun, "Bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum" demesi üzerine CHP Sözcüsü Faik Öztrak da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztrak yaptığı açıklamada, "Sonuç itibarı ile sonuç doğuran kararı genel merkezimiz vermektedir. Sayın Kesimoğlu'nun tanıyıp tanımaması kendi takdiridir. Ama genel merkezimiz kılı kırk yararak, kiminle yürüyeceğine karar vermiştir. Öyle de devam edecektir. Karar değiştirmek gibi teknik bir sıkıntı yoksa karar değiştirmek gibi bir huyumuz yok" dedi.

"IMF ile görüşüyorlar"

Faik Öztrak, "Daha önce de defalarca söyledim. Bu ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra Uluslararası Para Fonu'na emanet edilecektir. Ben daha önce de söylemiştim bunlar IMF ile görüşüyorlar diye. Bakıyoruz bugün gazetelerde çıkmaya başladı. IMF heyeti Ankara'daymış. Bundan sonra ne olacak derseniz. Geçenlerde Yunanistan ile IMF'nin beraberliğinin 10'uncu yılı kutlandı. Ben size sadece Yunanistan'ı hatırlamanızı tavsiye ederim. Orada insanların maaşları nasıl kesildi. İşletmeler, belediyeler nasıl kapatıldı. İnsanlar nasıl sokağa bırakıldı. İşte bir IMF ile yapılan anlaşmanın bedelinin ne olacağını görmek için buraya bakmak lazım. Hep dışarıdan yazılan raporların çoğunda Türkiye'de iktidarın IMF ile anlaşma yönünde bir çaba içinde olduğunu yazıyorlar. Dışarıdaki toplantılarda da bu iktidarın bürokratları bunu dillendiriyorlar" diye konuştu.

Ankara kararı reddetti

Öztrak "Seçimlerin güvencesi seçim kurullarına emanettir, hakimlere emanettir. Hayrabolu'da Kılıçlar köyünde 118 tane seçmenin üyeliği donduruldu. Yani seçmenlikleri donduruldu. Şimdi bizim arkadaşlarımız buna itiraz ettiler İlçe Seçim Kurulu karar verdi 4 tane üye itiraz haklıdır dedi 3 tane üye itirazı reddedilmelidir dedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanı 4 tane üyenin oyunu görmezden gelip 3 tane üyeyi geçerli saydı ve itirazı reddetti. İl Seçim Kurulu da İlçe Seçim Kuruluna haklı dedi. İşi Ankara'ya götürdük. Ankara dedi ki bu verdiğiniz karar doğru değil dedi. Bu verdiğiniz kararda tam kanunsuzluk var dedi. Tekirdağ İlçe Seçim Kurulu'nun ve İl Seçim Kurulu'nun bu kararını aldırdılar. Ben sandıkta hakime güvenmesem nasıl yapacağız bu seçimi?" dedi.