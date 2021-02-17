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Karda aç kalan yaban hayatına 1 buçuk ton yem bırakıldı

Tekirdağ’da yoğun kar yağışı alan yüksek kesimlerdeki yaban hayatı için Tekirdağ’da yemleme çalışması yapıldı.

Tekirdağ'da yoğun kar yağışı alan yüksek kesimlerdeki yaban hayatı için Tekirdağ'da yemleme çalışması yapıldı. Yüksek kesimlerde buz tutmuş karlar ve dondurucu soğuk havaya rağmen yüksek kesimlere çıkan Tekirdağ Doğa Ve Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri doğaya yaklaşık bir buçuk ton yem bıraktı.


Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri dondurucu soğuk ve yüksek kesimlerde buz tutmuş karlı alanlarda çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Soğuk havaya rağmen yüksek kesimlere çıkan ekipler tarafından yaban hayatının aç kalmaması ve bu soğuk günlerde yem bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yemleme çalışması yapılıyor. Yoğun kar yağışı alan Tekirdağ'da yüksek kesimlere çıkan ekipler, yonca karma yem ve pazar atıklarından oluşan toplamda bir buçuk ton yemi yaban hayatı için karların üzerine serdi.


Yemleme çalışmalarının ardından yüksek kesimlerdeki karların üzerine yaban hayatı için dev yem sofraları oluştu.

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