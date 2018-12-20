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Karda drift keyfi

Tekirdağ’da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı.

Tekirdağ'da kar yağışını fırsat bilen trafik magandaları sahilde drift yaptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.


Tekirdağ'da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor. Merkez ilçe Süleymanpaşa sahilinde karla kaplanan boş alan trafik magandalarının pisti haline geldi. Gece saatlerinde karla kaplanan alanı fırsat bilen bir kişi drift yapmaya başladı.



Faciadan kıl payı kurtuldu


Drift yapan araç sürücüsü, karla kaplı alanda dönüş yaptığı sırada önüne çıkan başka bir otomobili son anda fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Drift yapan aracın o anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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