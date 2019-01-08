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Karda hareket edemeyen minibüs şoförünün imdadına zabıta koştu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde karda ilerlemekte zorluk çeken minibüs şoförünün yardımına zabıta ekipleri yetişti.


Malkara'da kar etkisini kaybederken, yoğun kar birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor. İlçe merkezi Doğuş Sokak'ta pazar yeri içerisinde bulunan bir minibüs, kar nedeniyle bulunduğu yerden çıkamadı. Malkara Belediyesi Zabıta ekipleri, aracı iterek, ilerlemesi için sürücüye yardımcı oldu.


Pazarcı esnafı olduğunu ifade eden araç sahibi Osman Yalın, zabıta ekiplerine teşekkür etti.

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