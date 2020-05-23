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Kargodan gelen kitaptan uyuşturucu çıktı

Tekirdağ’da kargodan gelen kitapta oluşturulan özel bölmede uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da kargodan gelen kitapta oluşturulan özel bölmede uyuşturucu ele geçirildi.


Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu Grup Amirliği ile İstihbarat Şube ekipleri Y.S.O isimli şüpheliye kargo ile uyuşturucu geleceği bilgisine ulaşarak olayla ilgili kısa sürede çalışma başlattı. Yapılan titiz çalışma ve takip sonucu polis ekipleri Çorlu ilçesindeki bir kargo firmasından gelen ürünü Y.S.O. isimli şahıs teslim alırken operasyon için düğmeye basıldı.


Akıllara durgun getiren kargo


Operasyonda yapılan arama ve incelemelerde kargo paketinden çıkan bir kitabın orta bölümlerini keserek uyuşturucu yerleştirildiği tespit edildi. Kitabın ortasında kare şeklinde oluşturulan bölmeden 3 gram esrar çıktı. Y.S.O. isimli şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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