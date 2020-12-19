İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karı koca intihara teşebbüs etti

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine yaşayan karı kocanın, hap içerek intihara teşebbüs ettiği bildirildi.


Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. ve S.B. adlı karı koca, aynı anda bir miktar hap yutarak intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Olay yerine gelen ambulanslarla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan karı koca, ilk müdahalelerinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.


İhbar üzerine olay yerine giden Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya ilişkin soruşturma başlattı.


Öte yandan, karı kocanın hayati tehlikelerinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.