Karı kocaya etil alkol operasyonu

Tekirdağ'da Covit-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında etil alkol temin ettikleri iddia edilen karı kocaya operasyon düzenlendi. Operasyonda isim ve numaraların olduğu kara kaplı defter ve 240 litre etil alkol ele geçirildi.

Covit-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında Kapaklı Asayiş Büro Amirliği görevlileri yaptıkları saha çalışmaları kapsamında 2 şahsın etil alkol temin ettikleri üzerine operasyon düzenlendi. A.S. ve eşi M.S. isimli şahısların temin etikler etil alkolleri sakladıkları adres tespit edildi.

240 litre etil alkol ve kara kaplı defter ele geçirildi

Adreste ve araçta yapılan aramada toplamda 48 adet 5 litrelik toplamda 240 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde, 10 adet ufak pet şişelerde viski olduğu değerlendirilen sıvı madde, bir adet siyah kaplı defter içerisinde isim, telefon numarası ve adres yazılı olan defter ve rulo şeklinde üzerinde alkol kiti yazılı yapıştırmalı etiketler ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken, adı geçen şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunuyla Mücadele ve Sağlık İçin Tehlikeli Madde temini suçlarından adli soruşturma başlatıldı.