İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karne heyecanında gazeteciler okula alınmadı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğrencilerin karne heyecanını görüntülemek isteyen gazeteciler okullara alınmadı.


Tekirdağ'da 561 okulda eğitim gören 183 bin 882 öğrenci heyecanla bekledikleri karnelerini aldı. Öğrencilerin karne heyecanının haberleştirmek isteyen gazeteciler ise okullara alınmadı.


Süleymanpaşa'da bulunan Namık Kemal İlkokulunda izin olmadan gazetecilerin çekim yapmasına müsaade edilmezken, Ertuğrul İlkokulu'nda da okulun kapısına güvenlik görevlisi konularak gazetecilerin okul bahçesine girmelerine dahi izin verilmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.