Karpuz Şenliği 7 Ağustos'ta

Bu yıl ikincisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nin ardından, 7 Ağustos Cumartesi günü Ferhadanlı Karpuz Şenliği geliyor.

Trakya'da karpuz üretiminin en yoğun olarak gerçekleştiği bölge olan Ferhadanlı Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan Karpuz Şenliği, korona virüsü salgını nedeniyle yapılamamıştı. Aşılama uygulamalarında kısa sürede Türkiye'de en yüksek yüzdeye sahip illerden biri olan Tekirdağ'da, salgının etkilerinin ciddi oranda azalması ile birlikte Karacakılavuz Keşkek Şenliği'nin ardından 7 Ağustos Cumartesi günü Ferhadanlı Karpuz Şenliği de gerçekleştiriliyor.

Çok sayıda etkinlik yer alacak

Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 1. Ferhadanlı Karpuz Şenliği, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. Şenlik alanında günün erken saatlerinden itibaren yöresel ürünlerin görücüye çıkacağı yöresel pazarın yanı sıra karpuz ikramı yapılacak, çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlenecek. Ayrıca sürpriz yarışmalarla şenliğin eğlence katsayısı yükselecek.

Rafet El Roman bombası

7 Ağustos Cumartesi günü saat 18.00'da ünlü sunucu İpek Tanrıyar'ın sunumu eşliğinde resmi açılış töreni ile şenlik programı başlayacak. Daha sonra Salih Demirci ve Trakya Band konseri şenlik alanını hareketlendirecek. Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu halk oyunları gösterisi ile geceye renk katacak. Şenliğin son etkinliği ise sevilen şarkıları ile yıllardır dillerden düşmeyen Rafet El Roman konseri olacak.