Karşı şeride geçen araç takla atarak menfeze uçtu: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek şeride düşen yolda karşı şeride geçen hafif ticari araç, takla atarak menfeze düştü. Kazada hurda yığınına dönen araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Tekirdağ yolu Küçükhıdır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Hakan Topal (24) yönetimindeki 34 GY 5159 plakalı hafif ticari araç, tek şeride düşen yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride giren araç, takla atarak metrelerce yüksekten menfeze uçtu. Kazada motor parçaları etrafa saçılan araç hurda yığınına dönerken, sürücü Topal ve araçta bulunan Hurşit Murat Sayan (27) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan 2 genç tedavi altına alındı.