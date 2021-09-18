Kartalın drone'a saldırısı kamerada

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, bir tanıtım filmi için havalanan drone kartalın saldırısına uğradı. Kartalın, drone'a saldırısı anbean kameraya kaydedilirken, o anları fark eden drone pilotu ise cihazını son anda kurtardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bir tanıtım filmi projesi için çekim yapma hazırlığı yapan drone pilotu İlker Uskan, tüm hazırlıklarını tamamladıktan sonra drone cihazını havalandırdı. Çekim sırasında bir kartal, drone'u fark ederek cihaza yöneldi. Cihaza iyice yaklaşan kartal, drone'u parçalamak için keskin ayak pençeleriyle hamle yaptı. O sırada kartalın saldırısını fark eden drone pilotu Uskan ise, elindeki kumanda ile cihazını kısa sürede yere indirerek, cihazını kartalın ayak pençelerinden son anda kurtarmış oldu.