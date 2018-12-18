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Kasaba giren hırsızlar otomobil çaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde hırsızların bir kasap dükkanından anahtarını aldıkları otomobili çalması hayrete düşürdü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde hırsızların bir kasap dükkanından anahtarını aldıkları otomobili çalması hayrete düşürdü.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı kimliği belirsiz 2 hırsız, Serkan Ergen'in işlettiği kasap dükkanının kapısını kırıp içeri girdi. İçeriyi talan eden hırsızlar, umduğunu bulamayınca son anda dolabın çekmecesinde bulunan Serkan Ergen'in otomobilinin anahtarını buldu. Hırsızlar, bir otelin önünde park halinde bulunan otomobili çalıp kayıplara karıştı.


Olayı hayretler içinde karşıladığını ifade eden Serkan Ergen, "2 hırsız, kapıyı kırıp içeri girmiş ve sonrasında ortalığı karıştırıp, evrakları darmaduman etmişler. Son anda arabanının anahtarını bulup, arabayı çalmışlar. Hırsızların, bir an önce yakalanmasını arzu ediyorum" diye konuştu.

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