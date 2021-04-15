Kasaplara hijyen denetimi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner'in katılımıyla Ramazan ayı tedbirleri kapsamında kasaplara denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kasapların genel hijyen kurallarına ve sağlık koşullarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kasaplara denetim yapıldı. İlçede faaliyet gösteren kasapların genel hijyen kurallarına uyup uymadığı ve sağlık koşullarına dikkat edip etmediği titizlikle kontrol edilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner, denetimlerin devam edeceğini kaydetti. Ayrıca kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanacağı belirtildi.