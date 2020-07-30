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Kasaplara özel denetim

Tekirdağ’ın 11 ilçesinde kasaplara yönelik özel denetim gerçekleştiriliyor.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinde kasaplara yönelik özel denetim gerçekleştiriliyor.


Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla  Kurban Bayramı öncesinde Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 11 İlçe Müdürlüğü denetim ekipleri kasap faaliyeti gösteren işletmelerde Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve Covid-19 tedbirleri kapsamında denetim  gerçekleştirdi.


Denetimlerde Kurban Bayramı döneminde kurban etlerinin parçalanması ve kıyma hazırlanması işlemleri esnasında oluşabilecek yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe ve hijyen kurallarının sağlanmasında gelişebilecek olumsuzluklar ve alınabilecek önlemler hakkında kasaplarımıza bilgilendirme yapıldı.

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