Kasaplara ve lokanta sahiplerine hijyen eğitimi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen eğitime Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yağman, Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa Altay, bölgede faaliyet gösteren kasaplar ve gıda ürünü satışı gerçekleştiren işletme sahipleri katıldı.

"Birinci önceliğimiz insan sağlığı"

Eğitimde açılış konuşmasını gerçekleştiren Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yağman, "Ülkemizde yılda 2 milyon 200 bin ton kanatlı hayvan üretimi yapılmakta. Çoğunluğu da ihraç edilmekte. Avrupa ülkelerine satabileceğimiz tek hayvansal ürün kanatlı et. Ülkemizde kırmızı et tüketimi kişi başına yıllık 13-14 kilolardayken kanatlı hayvan eti tüketiminde bu rakam 25-30 kilograma kadar çıkabiliyor. Çok değerli bir ürün. İçinde yüzde 30-35 civarında protein var. O nedenle ürünlerin sağlıklı bir şekilde korunması da gerekiyor. Bu ürünleri üretirken, taşırken ve de müşteriye ulaştırırken gerekli hijyen koşullarının sağlanamaması sizin zararınıza olur. Hem üretilen ürün çöpe gider hem de ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Öbür taraftan daha da önemlisi sizden çıkan bir üründen dolayı yaşanacak zehirlenme çok büyük zararlara neden olabilir. İnsan sağlığı toplum olarak ve kurum olarak bizim de birinci önceliğimiz" ifadelerine yer verdi.

"700'den fazla şikayet oldu"

Alo 174 Gıda Hattı'na yıl içerisinde 700'den fazla şikayet yapıldığı bilgisini veren Yağman,"Yaptığımız istatistiklere göre yılda 700'den fazla 174 Alo Gıda Hattı'na şikayetler var. Bunların yarısı da kanatlı gıda ürünlerine yönelik. Çorlu tarafından 200-250 civarında bir şikayet var. Çerkezköy Kapaklı Saray bölgesinde de 200 civarı bir şikayet var. Bu kadar kıymetli bir ürünü iyi muhafaza etmemiz gerekiyor. Bunu önlemek için biz de bu eğitim programını düzenledik. İlk ağızdan size bilgi vereceğiz, sunumlarımız olacak, sonrasında da sizden gelen soruları cevaplandıracağız" dedi.

Dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yağman'ın açılış konuşmasının ardından Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürlüğü Veteriner Hekimi Erhan Yalçın bilgilendirme sunumu yaptı. Et ve tavuk ürünlerinin üretim aşamasından, satışa sunulmasına kadar gerekli hijyen koşullarının sağlanmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Yağman, Tekirdağ'da yıl içerisinde 22 zehirlenme vakasının yaşandığını, bunların da çoğunluğunun tavuklu pilavdan olduğunu belirterek, gıda işletmecilerinin uyması gereken hijyen koşullarını ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.