İhlas Haber Ajansı

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Kastro'da doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Ergene’de görev yapan kamu görevlileri, Amatör Spor Haftası faaliyetleri çerçevesinde Kastro’da doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ergene'de görev yapan kamu görevlileri, Amatör Spor Haftası faaliyetleri çerçevesinde Kastro'da doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.


Amatör Spor Haftası faaliyetleri çerçevesinde Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile birlikte Ergene'deki kamu kurum ve kuruluşlarının katılımlarıyla Kastro'da doğa yürüyüşü faaliyeti gerçekleştirildi. Katılımcıların neşeli dakikalar geçirdiği gözlemlenen yürüyüşe, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da katıldı. Kaymakam Taşçı, düzenlenen faaliyette emeği geçenlere teşekkür etti.

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