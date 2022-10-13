Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bir petrol istasyonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ö. (47) idaresindeki 59 AN 828 plakalı otomobil ile E.V. (25) yönetimindeki 59 NG 095 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan A.Ö., ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.