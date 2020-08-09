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Kaygan zeminde feci kaza: 4 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 4 kişi yaralandı.


Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Burak Cevdet Okukçu yönetimindeki 59 ACE 815 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Sami Kır idaresindeki 54 UE 678 plakalı otomobile çarptı.


Kaza sonrası yaralanan Sami Kır (54), Yücel Kır (48), Berke Genç (21) ve Berkay Düşmez (20), olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


‘Kaya kaya arabaya gümledik'


Olayla ilgili konuşan sürücülerden Burak Cevdet Okukçu, “Yağmur vardı, frene bastım. Kaya kaya karşı taraftan gelen arabaya gümledik. Yavaş gidiyorduk, aslında iyi de şoförüm ama kaygan zemine kapıldık” dedi.

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