İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kayıp genç her yerde aranıyor

Tekirdağ’da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu’ndan iki gündür haber alınamıyor.

Tekirdağ'da kuaför salonu işleten 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu'ndan iki gündür haber alınamıyor.


Saray ilçesinde kuaförlük yapan 28 yaşındaki İrem Çakıroğlu, dünden itibaren her yerde aranıyor. En son dün öğle saatlerinde Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi istikametine otomobiliyle çıktığı belirlenen Çakıroğlu'nun telefonuna ulaşamayan ve kendisinden haber alamayan ailesi, çocuklarının başına bir şey gelmesinden korktukları için Saray İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu.


Emniyet ekipleri Çakıroğlu'nun bulunması için çalışma başlatırken, ailesi görenlerin bilenlerin emniyete başvurmalarını istedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.