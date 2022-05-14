İhlas Haber Ajansı

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Kayıp olarak aranan şahsın denizde cesedi bulundu

Tekirdağ’da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs, yat limanında ölü bulundu.

Tekirdağ'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs, yat limanında ölü bulundu.


Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan yat limanında meydana geldi. Daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın en son yat limanı çevresinde görülmesi üzerine polis ekipleri aramalarını limanda yoğunlaştırdı. Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri de denizin dibinde arama yaptı. Ekiplerce suda yapılan aramada iki gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki İ.C.'nin cansız bedeni bulundu.


Acı haberi alan yakınları yıkılırken, İ.C.'nin cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

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