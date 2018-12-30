Kaymakam Abban: "Umutlu olduğumuz yeni bir yıla giriyoruz”

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, "Sevgili Çerkezköylüler 2018 yılını geride bırakırken, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir hayat sürmeleri konusunda umutlu olduğumuz yeni bir yıla giriyoruz” dedi.

Devletin özellikle sanayi alanında farklı bir yeri olan Çerkezköy'de kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyon içerisinde önemli bir yılı geride bıraktığını ifade eden Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, "2019 yılında da hep birlikte daha güzel bir Çerkezköy için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hiç kuşkusuz bu hususta Çerkezköy'de yaşayan her bir vatandaşımıza da önemli görevler düşmektedir. Bu anlayışla ilçemizin ve ülkemizin bugüne kadar elde ettiği başarıları yeni başarılarla perçinlemeli, çocuklarımıza daha güzel ve müreffeh bir ülke bırakmanın çabası ve çalışması içerisinde olmalıyız” dedi.

Kaymakam Abban, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

"Ülkemizin birlik ve beraberliğine, halkımızın huzur ve güvenine kasteden hain terör saldırılarına maruz kalarak hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza ve şehit olan güvenlik güçlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum. Dün olduğu gibi bugün de yarın da birlik ve beraberliğimize yönelen bu tehditlerin başarıya ulaşma şansları yoktur. Bizlere düşen; birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi daha çok severek ilçemiz ve ülkemiz için çalışmaktır."