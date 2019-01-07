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Kaymakam sosyal medyadan tatil isteyen öğrencileri makamında ağırladı

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, sosyal medyadan kendisini mesaj yağmuruna tutarak kar tatili isteyen öğrencileri makamında konuk etti.


Önceki gün kar tatili isteyen öğrencilerin isteğini sosyal medya hesabından paylaştığı “Kar tatili yok eğitime devam ediyoruz, günaydın herkese” mesajı ile boşa çıkaran Kaymakam Sarılı, sosyal medya hesabından kendisini mesaj yağmuruna tutan öğrencileri makamında ağırladı. Protokol üyelerinin de yer aldığı ziyarette öğrencilerle çay içerek sohbet eden Kaymakam Cafer Sarılı, Hükümet Konağı'nda öğrencilerle birlikte yemek de yedi. Öğrencilerin ziyareti, günün anısına çektirilen fotoğraf ile sona erdi.


Kar yağışı nedeniyle tatil bekleyen öğrencilerin Kaymakam Sarılı'ya sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlar tebessüm ettiren görüntüler ortaya çıkarmıştı. Yunus adlı öğrencinin ‘Makam arabasından dışarısı gözükmüyor galiba' mesajına Kaymakam Sarılı, ‘Gayet güzel gözüküyor Yunus, okuldan sonra çay ısmarlayabilirim' yanıtını vermiş, öğrenci de ‘Tatil yapın, ben çay ısmarlayayım' mesajını yazmıştı. Melisa adlı öğrenci Kaymakam Sarılı'nın mesajına, “Çorlu eğitime devam etmek istiyor mu pekiyi?” yanıtını verirken, Niyazi adlı bir öğrenci ise, “Kaymakamım bize çay yok mu?” diye sormuştu.

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