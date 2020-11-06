Kaymakam Taşçı engelli ve yaşlıları yalnız bırakmıyor

Devletin şefkat elini Ergene'deki yaşlılar ve engellilerin üzerinden bir an olsun eksik etmeyen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, beraberinde Ergene Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) Müdürü Naime Çeltikçi ile birlikte Esenler ve Vakıflar mahallelerinde ikamet eden hasta, yaşlı ve engelli aileleri evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ev sakinleriyle sohbet eden Kaymakam Taşçı, sorunlarını ve taleplerini de dinledi.