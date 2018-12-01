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Kaymakamı Karahan muhtarlarla buluştu

Tekirdağ Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, mahalle muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.


Askeri Gazino'da düzenlenen yemek organizasyonuna, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'ın yanı sıra, Malkara İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, Malkara İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Kızıltan, Malkara Müftüsü Safi Çınar, Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Bilal Temurtaş ve mahalle muhtarları katıldı.


yemekte, muhtarların mahallelerine ilişkin sıkıntı ve taleplerini dinleyen Kaymakam Karahan, muhtarlardan her türlü ihtiyaç ve sıkıntıyı bildirmelerini istedi.


Vatandaşların mahallelerine ilişkin sıkıntılarının giderilmesi konusunda oldukça hassas olduklarını belirten Karahan, muhtarların bu hususlarda yapacağı bildirimlerin önemine dikkat çekti. Karahan, istek konularının ilgili müdürlüklere yazılarak konu takibi yapılacağını ve sonuçların muhtarlara bildirileceğini söyledi.

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